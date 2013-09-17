Avcı'da hüzünlü veda

Vakıfbank Alanya Şubesi'nden ayrılan üç personel için geçtiğimiz akşam bir veda yemeği düzenlendi

MEHMET Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Avcı Restoran, hafta sonunda hüzünlü bir veda yemeğine ev sahipliği yaptı. Vakıfbank Alanya Şubesi'nde çalışan üç personelin ayrılışı nedeniyle düzenlenen yemeğe, banka personelleri tam kadro katıldı. Manavgat Şube Müdürlüğü'ne terfi eden Nuran Aslan Yalçın, Antalya Akdeniz Şube Müdürlüğü'ne atanan Fatma Sevindi ile Vakıfbank Antalya Şubesi'ne atanan güvenlik görevlisi Hüseyin Alaybeyoğlu için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı. Yemek sonunda terfi eden kişilere, şube çalışanları adına çiçek verildi.







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