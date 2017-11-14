Avatar Atakan'ın Deli Yürek'li nakavt paylaşımı olay oldu

SURVIVOR 2017 şampiyonu ve kick bokscu Çağan Atakan Arslan Dubai'de karşılaştığı Polonyalı rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt etti.

GÖZLER 2 ARALIK'TA

'VIP Fight Night Turnuvası'nda rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt ile deviren milli kick bokscu Atakan Arslan, 2 Aralık'ta Frankfurt'ta 'Dünya Şampiyonluk Kemeri'ni ortaya koyarak ringe çıkacağı karşılaşma öncesi moral depoladı.

"YERYÜZÜ ALMIYOR BEDENİMİ"

Arslan, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından "Yeryüzü almıyor bedenimi göklere sığamıyorum" notuyla bir video paylaştı. Rakibini nakavt ettiği anları Deli Yürek müziği eşliğinde hayranlarıyla paylaşan Atakan'ın videosu 320 bine yakın kişi tarafından görüntülendi.