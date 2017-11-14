Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108360
ALTIN
158.923
DOLAR
3.8714
STERLİN
5.0731
EURO
4.5273
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
banner468

Avatar Atakan'ın Deli Yürek'li nakavt paylaşımı olay oldu

'VIP Fight Night Turnuvası'nda rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt eden Avatar Atakan'ın Deli Yürek müziğiyl paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Avatar Atakan'ın Deli Yürek'li nakavt paylaşımı olay oldu

'VIP Fight Night Turnuvası'nda rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt eden Avatar Atakan'ın Deli Yürek müziğiyl paylaştığı video sosyal medyayı salladı

14 Kasım 2017 Salı 11:16
Avatar Atakan'ın Deli Yürek'li nakavt paylaşımı olay oldu
banner404

SURVIVOR 2017 şampiyonu ve kick bokscu Çağan Atakan Arslan Dubai'de karşılaştığı Polonyalı rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt etti.

GÖZLER 2 ARALIK'TA

'VIP Fight Night Turnuvası'nda rakibi Thomasz Gujski'yi ilk raundda nakavt ile deviren milli kick bokscu Atakan Arslan, 2 Aralık'ta Frankfurt'ta 'Dünya Şampiyonluk Kemeri'ni ortaya koyarak ringe çıkacağı karşılaşma öncesi moral depoladı.

"YERYÜZÜ ALMIYOR BEDENİMİ"

Arslan, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından "Yeryüzü almıyor bedenimi göklere sığamıyorum" notuyla bir video paylaştı. Rakibini nakavt ettiği anları Deli Yürek müziği eşliğinde hayranlarıyla paylaşan Atakan'ın videosu 320 bine yakın kişi tarafından görüntülendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FrankfurtDubaiMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeliz de aldatıldı! Kocasının +18'lik görüntüleri var
Yeliz de aldatıldı! Kocasının +18'lik görüntüleri var
Aleyna Tilki’nin cinsel organlı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Aleyna Tilki’nin cinsel organlı fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Şahan Gökbakar ile Berrak Tüzünataç'a AYM'den şok
Şahan Gökbakar ile Berrak Tüzünataç'a AYM'den şok

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim