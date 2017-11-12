Ateşli sahneler Özcan'ın başını yaktı! Hamile sevgilisi çıldırdı

ÖZCAN Deniz, yönetmenliğini yaptığı, başrolleri Meryem Uzerli ve Aslı Enver'le paylaştığı "Öteki Taraf" filmi yüzünden sevgilisi Feyza Aktan ile kavga etti.
FEYZA "SAHNELERİ İZLEYECEĞİM" DİYE TUTTURMUŞ
Dört aylık hamile olan Feyza Aktan sevgilisi Özcan Deniz'in Meryem Uzerli ile olan ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi. Özcan Deniz ise buna izin vermeyince çift tartışmaya başladı. Deniz'in film ekibinden bir arkadaşına, "Feyza hamile olduğu için çok hassas. Onu bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum." dediği öğrenildi.
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