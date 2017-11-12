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Ateşli sahneler Özcan'ın başını yaktı! Hamile sevgilisi çıldırdı

Özcan Deniz, yeni filminde Meryem Uzerli ile ateşli sahnelerde yer alınca sevgilisi Feyza Aktan çıldırdı. Özcan, sahneleri izlemek istediğini söyleyen sevgilisine izin vermedi

Ateşli sahneler Özcan'ın başını yaktı! Hamile sevgilisi çıldırdı

Özcan Deniz, yeni filminde Meryem Uzerli ile ateşli sahnelerde yer alınca sevgilisi Feyza Aktan çıldırdı. Özcan, sahneleri izlemek istediğini söyleyen sevgilisine izin vermedi

12 Kasım 2017 Pazar 11:48
Ateşli sahneler Özcan'ın başını yaktı! Hamile sevgilisi çıldırdı
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ÖZCAN Deniz, yönetmenliğini yaptığı, başrolleri  Meryem Uzerli ve  Aslı Enver'le paylaştığı "Öteki Taraf" filmi yüzünden sevgilisi Feyza Aktan ile kavga etti.

FEYZA "SAHNELERİ İZLEYECEĞİM" DİYE TUTTURMUŞ

Dört aylık hamile olan Feyza Aktan sevgilisi  Özcan Deniz'in  Meryem Uzerli ile olan ateşli öpüşme karelerini basında görünce o sahneyi izlemek istedi.  Özcan Deniz ise buna izin vermeyince çift tartışmaya başladı. Deniz'in film ekibinden bir arkadaşına, "Feyza hamile olduğu için çok hassas. Onu bunun bir iş olduğuna ikna edemiyorum." dediği öğrenildi.

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Slı EnverMeryem UzerliÖzcan DenizMagazin
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