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"Ateşli olmamız, sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmiyor"

ABD'li oyuncu Kate Blanchett, Hollywood'u sarsan taciz skandalı için, "Ateşli olmamız sizinle yatacağımız anlamına gelmiyor." diyerek bomba sözler söyledi

"Ateşli olmamız, sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmiyor"

ABD'li oyuncu Kate Blanchett, Hollywood'u sarsan taciz skandalı için, "Ateşli olmamız sizinle yatacağımız anlamına gelmiyor." diyerek bomba sözler söyledi

27 Ekim 2017 Cuma 15:11
"Ateşli olmamız, sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmiyor"
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KADINLARIN istedikleri kıyafeti, istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde giyebilmeleri gerektiğini belirten  ABD'li oyuncu  Cate Blanchett, "Ateşli görünmeyi seviyor olabiliriz ama bu sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmez" dedi.

TACİZ SKANDALINA FENA PATLADI

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein aleyhindeki cinsel taciz suçlamalarının ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra sahneye çıkan 48 yaşındaki aktris şöyle konuştuİ: "Benim için gerçek  Moda ikonları, özür dilemeksizin tümüyle kendileri olan ve fiziksel görünümleri ile estetikleri, dışa kapalı olmayan bir biçimde kim olduklarının bir parçası haline gelen kadınlardır. Nasıl göründükleri onların kim olduklarının tek göstergesi değil, sadece bir uzantısıdır"

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Amerika Birleşik DevletleriCate BlanchettMagazin
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