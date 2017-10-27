"Ateşli olmamız, sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmiyor"

KADINLARIN istedikleri kıyafeti, istedikleri zamanda ve istedikleri şekilde giyebilmeleri gerektiğini belirten ABD'li oyuncu Cate Blanchett, "Ateşli görünmeyi seviyor olabiliriz ama bu sizinle yatmak istediğimiz anlamına gelmez" dedi.
TACİZ SKANDALINA FENA PATLADI
ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein aleyhindeki cinsel taciz suçlamalarının ortaya çıkmasından birkaç hafta sonra sahneye çıkan 48 yaşındaki aktris şöyle konuştuİ: "Benim için gerçek Moda ikonları, özür dilemeksizin tümüyle kendileri olan ve fiziksel görünümleri ile estetikleri, dışa kapalı olmayan bir biçimde kim olduklarının bir parçası haline gelen kadınlardır. Nasıl göründükleri onların kim olduklarının tek göstergesi değil, sadece bir uzantısıdır"
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