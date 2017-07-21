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Ateşböceği dizisi 4. bölümüyle nefes kesti! Peki, 5. bölümde neler olacak?

Geçen seneki Kiralık Aşk dizisiyle benzerlik gösteren ve Kiralık Aşk'ın tahtına oturacak gibi duran Ateş Böceği dizisinde dün akşam heyecan doruktaydı

Ateşböceği dizisi 4. bölümüyle nefes kesti! Peki, 5. bölümde neler olacak?

Geçen seneki Kiralık Aşk dizisiyle benzerlik gösteren ve Kiralık Aşk'ın tahtına oturacak gibi duran Ateş Böceği dizisinde dün akşam heyecan doruktaydı

21 Temmuz 2017 Cuma 17:08
Ateşböceği dizisi 4. bölümüyle nefes kesti! Peki, 5. bölümde neler olacak?
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ATEŞBÖCEĞİ dizisi bu hafta yayınlanan son bölümüyle izleyiciye şoke eden anlar yaşattı. Aslı'nın bir anda demir parmaklıkların ardına düşmesi ve Barış'la ilginç misafirlerle aynı evin içerisinde geceyi geçirmek zorunda kalması, değişik olayları ekrana getirdi. Kabus gibi başlayan gün Aslı ve Barış için masala dönüşürken Aslı, kaderin ağlarına takıldığından habersizdi.Katıldıkları davete özenle hazırlanan Aslı, alana giriş yaptığı esnada Cahide ve Handan’ın konuşmalarına şahit olacak. Aslı’nın halasının lüks araçları araştırdığını belirten Cahide, ona karşı olan güvensizliğini bir kez daha dile getirecek.Ateşböceği dizisi 4. bölümüyle nefes kesti! Peki, 5. bölümde neler olacak?

Ateşböceği dizisi bu hafta yayınlanan son bölümüyle izleyiciye şoke eden anlar yaşattı. Aslı'nın bir anda demir parmaklıkların ardına düşmesi ve Barış'la ilginç misafirlerle aynı evin içerisinde geceyi geçirmek zorunda kalması, değişik olayları ekrana getirdi. Kabus gibi başlayan gün Aslı ve Barış için masala dönüşürken Aslı, kaderin ağlarına takıldığından habersizdi. Katıldıkları davete özenle hazırlanan Aslı, alana giriş yaptığı esnada Cahide ve Handan’ın konuşmalarına şahit olacak. Aslı’nın halasının lüks araçları araştırdığını belirten Cahide, ona karşı olan güvensizliğini bir kez daha dile getirecek.​Mekana girdiği esnada karşılaştığı tablo karşısında oldukça şaşıran Aslı, Barış tarafından bölgeden uzaklaştırılacak. Yeni bir suçlama ile karşı karşıya kalan Aslı, Barış’a masum bir şekilde bakarken Barış’ın Aslı’ya nasıl bir tepki vereceği ise gelecek bölümde ortaya çıkacak.Öte yandan Ateş Böceği dizisinin Aslı'sı Nilay Deniz dizinin son sahnelerinde kırmızı elbisesiyle nefes kesti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Ateşböceği4. BölümAslıBarış
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