"Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" yorumunu gören Özge çıldırdı

SON günlerin çok konuşulan ismi Özge Ulusoy, bir süredir hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Ulusoy bir takipçisinden gelen yorumu görünce çıkan haberlere öfke kustu.

"SİZ DE YAŞAYIN DA GÖRÜN"

Ulusoy, dün akşam sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Bir kullanıcı fotoğrafın altına, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" yazdı. Bunun üzerine ünlü manken, "Çıkar hem de hiç olmadan! Siz de yaşayın da görün. Şimdi usulca hesabı terk edin. Malum yüksek takipçili birinden spam yemek istemezsiniz" diyerek sert tepki gösterdi.

"EĞİTİM ŞART"

Aynı kullanıcı bu kez, son dönemdeki iddialar üzerinden çirkin bir benzetme yaptı. Bu yoruma da cevap veren Ulusoy, "Bu saçmalığına inanmak düşük zeka seviyesi zannımca. Eğitim şart, benden söylemesi" ifadelerini kullandı.