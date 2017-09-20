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Ataşehir'de Sıla rüzgarı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, ünlü şarkıcı Sıla’nın verdiği konseriyle başladı. 26 Eylül’e kadar sürecek festival boyunca 7 mahallede 14 sanatçı konser verecek

Ataşehir'de Sıla rüzgarı

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali, ünlü şarkıcı Sıla’nın verdiği konseriyle başladı. 26 Eylül’e kadar sürecek festival boyunca 7 mahallede 14 sanatçı konser verecek

20 Eylül 2017 Çarşamba 07:59
Ataşehir'de Sıla rüzgarı
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ATAŞEHİR Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kardeş Kültürler Festivali, Sıla konseriyle başladı. Ataşehir Belediyesi’nin ilçe sınırları içindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde düzenlediği, birbirinden farklı kültürlere sahip insanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesi amacıyla düzenlenen festival 26 Eylül’e kadar 7 ayrı mahallede devam edecek.
Festival boyunca 14 sanatçı Türk müziğinin farklı tatları Ataşehirlilerle buluşacak. Festivalde Hadise’den Selda Bağcan’a, Koray Avcı’dan Göksel’e, İlkay Akkaya’dan Ziynet Sali’ye, Ferhat Tunç’dan İlyas Yalçıntaş’a, Ayla Çelik’ten Niyazi Koyuncu’ya, Mümin Sarıkaya’dan Nurettin Bay’a ve Onur Akın sevenleriyle buluşacak.
Festivalin açılışı Barbaros Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı’nda pop müziğinin sevilen ismi Sıla konseriyle başladı. Etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Milletvekili Battal İlgezdi, belediye başkan yardımcıları ile binlerce Ataşehirli katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İnanıyoruz ki bugün burada aramızdaki dostluğu pekiştireceğiz. Barışa olan inancımızı güçlendireceğiz. Güzel günlere olan umudumuzu tazeleyeceğiz. Bizler de bugün kadim Anadolu’nun değerlerini binlerce yıllık kardeşliğimizi kökleştireceğiz. Bir arada olacağız ve güzelleştireceğiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından komedyen Yavuz Seçkin’in kısa şovunun ardından ünlü popçu Sıla sahne aldı. Şarkılarını parkı dolduran binlerce Ataşehirli için seslendiren Sıla doyasıya bir gece yaşattı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran gençler Sıla ile birlikte şarkı söyledi. 

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Ataşehir BelediyesiKardeş Kültürler Festivaliünlü şarkıcıSılaKonser
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