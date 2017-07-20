Ata Demirer’den Kazdağları’nda cırcır böcekleriyle düet yaptı

INSTAGRAM hesabından eğlenceli paylaşımlar yapan Ata Demirer, cırcır böcekleriyle yaptığı düet ile beğeni topladı. Demirer, Kazdağları konumuyla yaptığı paylaşımda ’Jamen ja men & grup cır cır mor’ notunu paylaştı. Demirer videosunda, kendisine ağustos böceklerinin eşlik ettiğini belirterek, şarkısını söyledi. Demirer’in 30 saniyelik görüntüsü 95 bin kez görüntülenirken, çok sayıda da yorum aldı. Yaptığı paylaşımda tek seyircisinin sokak köpeği olduğunu belirten Demirer, köpeğin görüntüsüne de yer verdi.