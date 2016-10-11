Astor'da tanışma partisi

GRAND Astor Kız Öğrenci Oteli işletme sahipleri Alev Çark, Sadettin Yalçın, Buket Yalçın, Zehra Öztürk ve Tuba Yalçın, bu yıl hizmete açtıkları işletmelerinde üniversiteli kız öğrenciler için keyifli bir tanışma partisi düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı renkli etkinlikte birbirleri ile tanışarak hoşça vakit geçiren öğrenciler, etkinlik için işletme yetkililerine teşekkür ettiler.