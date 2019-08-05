Aslı Turanlı doğum gününü Yunan aşkı ile kutladı

TEMMUZDA sevgilisini İstanbul'da ağırlayan Aslı Turanlı iade-i ziyarete gitti.

Yunan adası Mykonos'ta Ilias Valeron ile tatil yapan Aslı Turanlı, 26'ncı yaşını da sevgilisinin DJ'lik yaptığı kulüpte kutladı.

Ilias Valeron, Aslı'dan 15 yaş büyük.