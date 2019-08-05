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Aslı Turanlı doğum gününü Yunan aşkı ile kutladı

Aslı Turanlı adını Ata Demirer (47) ile geçen kış yaşadığı 3 haftalık ilişki sayesinde duyurmuştu. Genç oyuncu iki ay önce de Yunan DJ Ilias Valeron ile yeni bir maceraya yelken açmıştı.

MAGAZİN 05.08.2019, 12:58 Toygar Dim
Aslı Turanlı doğum gününü Yunan aşkı ile kutladı
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TEMMUZDA sevgilisini İstanbul'da ağırlayan Aslı Turanlı iade-i ziyarete gitti.

Yunan adası Mykonos'ta Ilias Valeron ile tatil yapan Aslı Turanlı, 26'ncı yaşını da sevgilisinin DJ'lik yaptığı kulüpte kutladı.

Ilias Valeron, Aslı'dan 15 yaş büyük.

#aslı #turanlı #ılias #valeron
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