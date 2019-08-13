banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Aslı Tandoğan'ın acı kaybı

Emniyet mensubu eniştesi Fatih Necdet’i önceki gün toprağa veren oyuncu Aslı Tandoğan, yaşadığı acı kaybın ardından bir paylaşımda bulundu.

MAGAZİN 13.08.2019, 14:32 Toygar Dim
Aslı Tandoğan'ın acı kaybı
banner404

ENİŞTESİ Fatih Necdet'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Aslı Tandoğan bu karenin altına şu notu düştü:

''Gelen tüm taziye mesajlarına, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim… 

Vatan sevdalısı bir emniyet mensubuna yakışır bir kortejle İzmir'i selamladıktan sonra Fatih Necdet eniştemi dün toprağa verdik… Nurlar içinde yatsın…''

#aslı #tandoğan #fatih #necdet #İnstagram
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545