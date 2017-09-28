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Aslı'nın göğüslerindeki detayı dikkatli izleyici fark etti

'İstanbullu Gelin' dizisinde son bölümde derin dekolteli kıyafetleri tercih ettiği gözlenen Aslı Enver'in göğüs estetiği yaptırdığını dikkatli izleyici hemen fark etti

Aslı'nın göğüslerindeki detayı dikkatli izleyici fark etti

'İstanbullu Gelin' dizisinde son bölümde derin dekolteli kıyafetleri tercih ettiği gözlenen Aslı Enver'in göğüs estetiği yaptırdığını dikkatli izleyici hemen fark etti

28 Eylül 2017 Perşembe 12:08
Aslı'nın göğüslerindeki detayı dikkatli izleyici fark etti
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STAR TV ekranlarında yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisinde  Özcan Deniz ile birlikte boy gösteren  Aslı Enver'in göğüs estetiği yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

CÜRETKAR SAHNELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Murat Boz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren  Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisindeki cüretkar sahneleriyle dikkat çekiyor.

GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMIŞ

Bununla birlikte son bölümlerde derin dekolteli kıyafetler tercih ettiği gözlenen Enver'in göğüs estetiği yaptırdığı ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

İşte dizideki o detay; 

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Anahtar Kelimeler:
İSTANBULLU GELİNAslı EnverGöğüs Estetiği
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