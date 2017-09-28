Aslı'nın göğüslerindeki detayı dikkatli izleyici fark etti

STAR TV ekranlarında yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisinde Özcan Deniz ile birlikte boy gösteren Aslı Enver'in göğüs estetiği yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
CÜRETKAR SAHNELERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Murat Boz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisindeki cüretkar sahneleriyle dikkat çekiyor.
GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMIŞ
Bununla birlikte son bölümlerde derin dekolteli kıyafetler tercih ettiği gözlenen Enver'in göğüs estetiği yaptırdığı ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
İşte dizideki o detay;
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