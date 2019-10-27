Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber
2016 Ocak ayında aşk yaşamaya başlayan ve bu süre zarfı içinde bir kez ayrılıp barışan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber geldi. Çift ayrılık kararı aldı
MAGAZİN 27.10.2019, 09:40
EVLENECEKLERİ beklenen ve kısa süre önce yeniden barışan ünlü çift ilişkilerine son noktayı koydu. Aslı Enver, Instagram hesabından Murat Boz ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Murat Boz ise Aslı Enver ile olan fotoğraflarını Instagram'da korumaya devam devam ediyor.
ASLI ENVER HOLLANDA'YA GİTTİ
Aslı Enver Instagram hesabından en son 3 saat önce hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Aslı Enver'in Hollanda'ya gittiği görüldü.
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