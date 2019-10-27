Aslı Enver ve Murat Boz çiftinden kötü haber

EVLENECEKLERİ beklenen ve kısa süre önce yeniden barışan ünlü çift ilişkilerine son noktayı koydu. Aslı Enver, Instagram hesabından Murat Boz ile olan fotoğraflarını kaldırdı. Murat Boz ise Aslı Enver ile olan fotoğraflarını Instagram'da korumaya devam devam ediyor.

ASLI ENVER HOLLANDA'YA GİTTİ

Aslı Enver Instagram hesabından en son 3 saat önce hikaye bölümünden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Aslı Enver'in Hollanda'ya gittiği görüldü.