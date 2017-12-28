Aslı'dan Murat'ı kıskandıracak poz! İlk kez bu kadar cesur

STAR TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver, bir çorap markası için verdiği pozu Instagram'da paylaştı.
DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Oldukça ateşli bir poz veren Aslı Enver'e dakikalar içinde beğeni yağdı. Aslı'nın fotoğrafını görenler "Murat çok kıskanacak" demeden edemedi. Aslı, fotoğrafının altına "Sağlık, mutluluk dolu bir yıl olsun." notunu düştü.
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