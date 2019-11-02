Aslı'dan eski aşkı Murat'a dikkat çeken gönderme
Evlilik haberi beklenen Aslı Enver ve Murat Boz çifti ayrılık kararı aldı. Enver, ayrılık sonrası "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı sweet ile poz vererek eski sevgilisine gönderme yaptı.
OCAK 2016 yılında aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Murat Boz ve Aslı Enver, ikinci şans verdikleri ilişkilerini yeniden bitirdi. Enver'in ayrılık sonrası üzerinde "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı sweetle poz vermesi Murat Boz'a gönderme yaptı diyerek yorumlandı.
POZUNDAN ÇOK SWEETTEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Aslı Enver dün paylaştığı Instagram fotoğrafında zafer işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en çok dikkat çeken detay ise Enver'in "Is the best love, self love" yani "En iyi aşk kendini sevmektir" yazılı sweet giymesi oldu
BÜYÜK AŞK YİNE BİTTİ
Murat Boz ve Aslı Enver, 2,5 yıllık aşkın ardından Nisan 2018'de ayrılmış ve bir süre sonra yeniden barışıp ilişkilerine kaldığı yerden devam etmişlerdi. Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması yüzünden çiftin yeniden ayrıldığı iddia edildi. Ayrıca Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.
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