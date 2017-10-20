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Aslanla alay etmek, Survivor Nagihan'a pahalıya patladı

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, fotoğraf çektirmek isterken yavru aslanın saldırısına uğradı. Nagihan, korkudan çığlık attı

Aslanla alay etmek, Survivor Nagihan'a pahalıya patladı

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Nagihan Karadere, fotoğraf çektirmek isterken yavru aslanın saldırısına uğradı. Nagihan, korkudan çığlık attı

20 Ekim 2017 Cuma 16:23
Aslanla alay etmek, Survivor Nagihan'a pahalıya patladı
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SURVİVOR 2016'da ünlüler takımında yarışan Nagihan  Karadere hırsıyla akıllara kazınmıştı. Yarışmadayken kocasının ihanetine uğrayan Nagihan, kendisine hemen sevgili yapmıştı. Sevgilisiyle hayvanat bahçesine giden Nagihan, korku dolu anlar yaşadı.

YAVRU ASLANIN ISIRMASIYLA ÖDÜ PATLADI

Hayvanat bahçesinde yavru aslanın yanına giden Nagihan, fotoğraf çekilmek için korunaksız alana girdi. Aslan, önce Nagihan'ın kolunu tırmaladı daha sonra da sırtından ısırmaya çalıştı. Nagihan tişörtü sayesinde son anda kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor Nagihan
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