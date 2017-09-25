Aşkın ilk fotoğrafı!

SON olarak Deli Gönül dizisinde rol alan Tuvana Türkay ile Fenarbahçeli futbolcu Alper Potuk aşklarını belgeleyen ilk kareyi yayınladı. Çift bu fotoğrafla aşklarını ilan etmiş oldu.
YORUMA KAPALI
Potuk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası soluğu oyuncu sevgilisi Türkay'ın yanında aldı. Türkay, 26 yaşındaki Potuk ile çekilen romantik fotoğrafını, "Galibiyet pozu" notuyla yoruma kapalı Instagram'da paylaştı.
'ALPER' YAZILI FORMAYLA
26 yaşındaki Türkay'ın Fenerbahçe-Manchester United maçını tribünde, 7 numaralı Alper yazan formasıyla izlemesi aşk iddialarını gündeme getirmişti.
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