Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102886
ALTIN
148.388
DOLAR
3.5402
STERLİN
4.7506
EURO
4.1742
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!
Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı...
Böyle giyinenlere kötü haber!
Böyle giyinenlere kötü haber!
Potasyum neden gerekli?
Potasyum neden gerekli?
banner468

Aşkın ilk fotoğrafı!

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen futbolcu Alper Potuk ve Tuvana Türkay'dan ilk fotoğraf geldi

Aşkın ilk fotoğrafı!

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen futbolcu Alper Potuk ve Tuvana Türkay'dan ilk fotoğraf geldi

25 Eylül 2017 Pazartesi 18:36
Aşkın ilk fotoğrafı!
banner404

SON olarak Deli Gönül dizisinde rol alan Tuvana Türkay ile Fenarbahçeli futbolcu Alper Potuk aşklarını belgeleyen ilk kareyi yayınladı. Çift bu fotoğrafla aşklarını ilan etmiş oldu.

YORUMA KAPALI
 
Potuk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrası soluğu oyuncu sevgilisi Türkay'ın yanında aldı. Türkay, 26 yaşındaki Potuk ile çekilen romantik fotoğrafını, "Galibiyet pozu" notuyla yoruma kapalı Instagram'da paylaştı.
 
'ALPER' YAZILI FORMAYLA
 
26 yaşındaki Türkay'ın Fenerbahçe-Manchester United maçını tribünde, 7 numaralı Alper yazan formasıyla izlemesi aşk iddialarını gündeme getirmişti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alper Potuk-Tuvana TürkayFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kylie Jenner’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Kylie Jenner’in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti
"Kocasını aldattı" dediği isimle canlı yayında yüzleşince çark etti
Yıllar önce dizide oynuyordu, şimdi bakanlık koltuğunda oturuyor
Yıllar önce dizide oynuyordu, şimdi bakanlık koltuğunda oturuyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim