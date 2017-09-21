Askere "canı neler ister" diye şarkı yazmıştı, yeniden harekete geçti

ATEŞLİ şarkıcı Tuğba Ekinci, 2005 yılında çıkardığı O Şimdi Asker şarkısı ve klibiyle olay yaratmıştı. Ekinci, "Askerlere yeni bir şarkı daha yapıyorum." diyerek müjdeyi verdi.

"ASKER ŞARKIMA YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDAYIM"

Tuğba Ekinci önceki akşam Gayrettepe'de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. "Askerlerimiz için yine bir şarkı hazırlıyoruz. Şu an buna yoğunlaşmış durumdayım" dedi. Londra'dan ev aldığını açıklayan şarkıcı, "Çok sık gidip gelmediğim için evi kiraya verdim" diye konuştu.