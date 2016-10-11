'Aşka açığım’

ÇAĞLA Şıkel önceki gün marka yüzü olduğu Herry’nin katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Marka için tasarımlar hazırlayacağını ve yaza doğru koleksiyonunu çıkaracağını söyleyen Şıkel, özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalar yaptı. 37 yaşında olduğunu ve sert duruşundan dolayı erkeklerin kendisinden çekindiğini anlatan model, “Kapım aşka açık ama aynı enerji karşıya geçiyor mu bilemiyorum. Çok çalışan çocuklarına bakan, güçlü duran bir kadın var. Her erkeğin harcı değil benim hayatımı kaldırabilmek. Ben olsam bana yanaşmam” şeklinde konuştu.



Emre Altuğ’la barışıp çocuk yapma ihtimaliyle ilgili soruya “Olmaz, o olmaz tekrardan” diye gülerek cevap veren Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah nasip ederse biriyle karşılaşacağım da evleneceğim de... İki erkekten sonra kızım da olsun istiyorum.”



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