'Aşka açığım’

Emre Altuğ’la barışıp çocuk yapma ihtimaliyle ilgili soruya “Olmaz, o olmaz tekrardan” diye gülerek cevap veren Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah nasip ederse biriyle karşılaşacağım da evleneceğim de... İki erkekten sonra kızım da olsun istiyorum.”
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