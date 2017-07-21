Aşk lider çıktı!

İREM Derici ile Selami Şahin’in oğlu Lider’in ayrılığı 1 ay sürdü. 1 yıllık ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, tatil için Karadağ’a gitti. Derici’yi bir hayranı Podgorica Havalimanı’nda sevgilisi Lider ile böyle görüntüledi.
Sahne çalışmalarının yanı sıra “Eğlenmene Bak” isimli Yarışma programını sunmaya başlayan Derici, ayrılık nedeni olarak iş yoğunluğunu göstermişti. Ünlü popçunun aşkı uğruna iş temposunu azalttığı öne sürüldü.
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