Aşk Adası'nın Türk yıldızı Elma Pazar alkolü fazla kaçırınca frikik verdi

SKANDALI bitmeyen Aşk Adası programının iddialı yarışmacılarından Elma Pazar, alkolün dozunu kaçırınca arkadaşının kucağında arabaya taşındı.İngiltere'de yayınlanan ve sık sık yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girmesiyle gündeme gelen Aşk Adası programı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaz partisiyle yine adından söz ettirdi.Skandalı bitmeyen programın iddialı isimlerinden Elma Pazar, parti esnasında alkolün dozunu kaçırınca bir anda kendini arkadaşı Henry Simmons'un kucağında buldu.Aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 26 yaşındaki yıldız, arkadaşlarının desteğiyle arabaya bindirildi. Arkadaşı Simmons'un kucağındayken frikik veren Pazar'ın, iç çamaşırı giymediği görüldü.