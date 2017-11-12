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Asena'nın son halini gören "Sana ne olmuş" diyor

Son zamanlarda ortalıklarda görünmeyen Asena Atalay'ın dudaklarına silikon yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Asena'yı görenler "Sana ne olmuş?" dedi.

Asena'nın son halini gören "Sana ne olmuş" diyor

Son zamanlarda ortalıklarda görünmeyen Asena Atalay'ın dudaklarına silikon yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Asena'yı görenler "Sana ne olmuş?" dedi.

12 Kasım 2017 Pazar 15:20
Asena'nın son halini gören "Sana ne olmuş" diyor
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ESTETİK harikası Asena Atalay göğüslerine taktırdığı silikonun ardından şimdi de dudaklarına dolgu yaptırdı. Asena'nın dudağını arı sokmuş gibi bir hali vardi.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE RAHATSIZ OLDU

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, geçen yıl boşandığı eski eşi Asena Atalay önceki gün
makyajsız ve özensiz haliyle göze batan Asena Atalay, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Asena Atalay'ın dudağına yaptırdığı dolgu dikkat çekti. Yüzünü saçlarını önüne atarak gizlemeye çalıştı.

İşte Asena Atalay'ın son hali:

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Anahtar Kelimeler:
Asena Atalay
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