Asena'nın son halini gören "Sana ne olmuş" diyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, geçen yıl boşandığı eski eşi Asena Atalay önceki gün makyajsız ve özensiz haliyle göze batan Asena Atalay, fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Asena Atalay'ın dudağına yaptırdığı dolgu dikkat çekti. Yüzünü saçlarını önüne atarak gizlemeye çalıştı.

ESTETİK harikası Asena Atalay göğüslerine taktırdığı silikonun ardından şimdi de dudaklarına dolgu yaptırdı. Asena'nın dudağını arı sokmuş gibi bir hali vardi.

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