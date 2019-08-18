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Asena'nın eşi şoka girdi

Eski oryantal Asena 25 yıldır kullandığı uzun saçlarını bir anda kısacık kestirdi

MAGAZİN 18.08.2019, 11:21 18.08.2019, 11:50 Enes Subaşı
Asena'nın eşi şoka girdi
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ESKİ  oryantal Asena 2 yıl önce Hasan Dere ile evlenip Almanya'ya yerleşmişti.
 
Çift önceki akşam Bodrumdaki Forte Kulüp'te görüntülendi.
 
Yeni imajıyla dikkat çeken Asena ''Saçlarımı bir anda kısacık kestirdim. Hasan'ın karşısına çıktığımda şoka girdi.
 
Birkaç dakika kendine gelemedi. Ama sonra çok beğendi. Şimdi 'sakın uzatma' diyor. Saçlarım kesilirken yılların yükü de gitti sanki'' dedi.

#asena
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