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Asena, ayrıldığı söylenen sevgilisiyle basıldı

Ünlü popçu Tan Taşçı ile Asena Atalay'ın ayrıldıkları konuşulurken ikili sarmaş dolaş gecelerde yakalandı

Asena, ayrıldığı söylenen sevgilisiyle basıldı

Ünlü popçu Tan Taşçı ile Asena Atalay'ın ayrıldıkları konuşulurken ikili sarmaş dolaş gecelerde yakalandı

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:03
Asena, ayrıldığı söylenen sevgilisiyle basıldı
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BEŞİKTAŞLI futbolcu  Caner Erkin'den ayrıldıktan sonra Tan Taşçı ile  Bodrum'da yakalanan Asena Atalay'ın bu ilişkisini de bitirdiği söyleniyordu. Ancak ikili aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Altı aydır birlikte olan ikili, önceki akşam  Karaköy Drone adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta flaşların patlamasıyla şoke olan ve moralleri bozulan sevgililer, Taşçı'nın  Ortaköy'deki evine doğru yol aldı.

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BodrumCaner ErkinMagazin
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