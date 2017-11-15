Asena, ayrıldığı söylenen sevgilisiyle basıldı

BEŞİKTAŞLI futbolcu Caner Erkin'den ayrıldıktan sonra Tan Taşçı ile Bodrum'da yakalanan Asena Atalay'ın bu ilişkisini de bitirdiği söyleniyordu. Ancak ikili aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Altı aydır birlikte olan ikili, önceki akşam Karaköy Drone adlı mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi. Çıkışta flaşların patlamasıyla şoke olan ve moralleri bozulan sevgililer, Taşçı'nın Ortaköy'deki evine doğru yol aldı.