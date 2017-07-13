Asena Atalay'ın lüks hayatı geçmişte kaldı!

CANER Erkin'den boşandıktan sonra eski şaşalı hayatı geride kalan Asena Atalay traktöre bindi.Eskiden 2 milyon TL değerindeki Lamborghini marka spor otomobillinde poz veren Atalay bu kez traktör üstünde fotoğraf çektirdi.Atalay'ın bu pozu sosyal medyada 'Lamborghini'den indi traktöre bindi...' yorumlarına neden oldu.
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