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Asena Atalay'dan şok paylaşım! Hayko Cepkin ile dalga geçti, tepki yağdı

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in fiziksel özellikleriyle dalga geçince tepki gördü!

Asena Atalay'dan şok paylaşım! Hayko Cepkin ile dalga geçti, tepki yağdı

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in fiziksel özellikleriyle dalga geçince tepki gördü!

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:30
Asena Atalay'dan şok paylaşım! Hayko Cepkin ile dalga geçti, tepki yağdı
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DOĞUŞTAN sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti.

Geçen yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez şok bir paylaşımla adından söz ettirdi.
HAYKO CEPKİN'LE DALGA GEÇTİ

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'le alay eden sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren Asena Atalay, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti.
Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdiler.
(Vatan)

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Anahtar Kelimeler:
Asena AtalayHayko Cepkin
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