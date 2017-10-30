Asena 40 yaşında boks ringine çıktı

DİLARA Gönder’in sunuculuğunu, Adem Kılıççı ve Bilgehan Demir’in anlatımını yaptığı Boxun Yıldızları’nda ünlülerin ringe çıktığı ilk bölüm heyecanlı sahnelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Daha önce Survivor ve TV8’in diğer programlarında yarışmış ünlüler bu kez ringde şanslarını denedi.

İLK GÜN KAZANANLARI

İlk gün erkeklerde Baki Mercimek, Çılgın Sedat, Şenol İpek ve Doğuş kazanan isimler oldu. Ateş Fatih Uçan, Sami Levi, Ramazan Kalyoncu ve Bülent Çetinaslan ise kaybeden ünlülerdi. Kadınlarda ise Fulya Keskin, Sahra Işık, Berna Canbeldek ilk günün kazananları olurken Dansöz Asena, Aycan Demirci ve Ayşıl Özaslan ise günün kaybedenleri oldu.