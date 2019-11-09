Arzu Sabancı'nın yeni koleksiyonu büyük ilgi gördü

ARZU Sabancı, “Marka ile iyi bir uyum yakaladık, elektriğimiz tuttu. Bu kez eğlence atmosferinden ilham aldık” dedi.

ÜNLÜ YAĞMURU

Tanıtıma Hacı Sabancı’nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, Işıl Reçber, İdil Fırat, Beyza Uyanoğlu, Demet Sabancı Çetindoğan, Berrak Barut, Eda Kosif gibi isimler katıldı.