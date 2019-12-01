'Artık oyunculuk düşünmüyorum'

ANNESİ Türkan Şoray’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Uzaklarda Arama’ filminde rol alan yapımcı, “Onun için süs olsun diye yer almıştım. Başından beri yapımcılık istiyordum. Oyuncu değilim” açıklamasını yaptı.

