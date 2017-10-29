"Arkadaşım" dediği siyahi gençle dudak dudağa yakalandı

SOHO House önceki akşam Cadılar Bayramı partisine ev sahipliği yaptı. Geceye ilginç kostümlerle katılan ünlüler arasında Eda Taşpınar da vardı. Taşpınar, yanındaki siyahi genç için "arkadaşım" dese de balkonda öpüşürken görüntülendi.
PARTİDEN EL ELE AYRILDI
Davete, siyahi bir arkadaşıyla katılan medyatik güzel, muhabirleri "Yanlış bir şey yazmayın, arkadaşım olur" diye uyardı. Taşpınar, yarım saat sonra balkonda aynı kişiyle öpüşürken görüntülendi. Partiden el ele ayrılan ikiliden Taşpınar bu kez, yanındaki kişinin İngiliz tasarımcı Roy Luwolt olduğunu söyleyip "Roy erkek arkadaşım" açıklaması yaptı.
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