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Arka Sokaklar'da şok! Hüsnü Çoban iki oğlunu birden kaybediyor

İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğullarından Tekin cinayet şüphesiyle hapsi boylarken, Metin de kardeşini kurtarmak isterken katil oluyor.

Arka Sokaklar'da şok! Hüsnü Çoban iki oğlunu birden kaybediyor

İlgiyle izlenen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğullarından Tekin cinayet şüphesiyle hapsi boylarken, Metin de kardeşini kurtarmak isterken katil oluyor.

08 Nisan 2018 Pazar 12:02
Arka Sokaklar'da şok! Hüsnü Çoban iki oğlunu birden kaybediyor
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

METİN DE BAŞKASINI VURUYOR

Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizide Tekin'e oynanan oyunu çözmek için büyük uğraş veren ağabeyi Metin de boğuşma esnasında yanlışlıkla başkasını vuruyor.

HÜSNÜ ÇOBAN ŞOKTA

Yeni bölüm fragmanında iki oğlu da ellerinden kayıp giden Hüsnü Çoban ise neye uğradığını şaşırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arka SokaklarHüsnü çoban
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