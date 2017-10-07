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Arda Turan'ın sevgilisi dalga geçti: '3 değil 5 tane'

Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası eski sevgilisi Arda Turan'a göndermede bulunan Aslıhan Doğan "3 de yetmez 5 tane" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı

Arda Turan'ın sevgilisi dalga geçti: '3 değil 5 tane'

Türkiye'nin İzlanda'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası eski sevgilisi Arda Turan'a göndermede bulunan Aslıhan Doğan "3 de yetmez 5 tane" sözlerinin yer aldığı şarkıyı paylaştı

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:41
Arda Turan'ın sevgilisi dalga geçti: '3 değil 5 tane'
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TÜRKİYE, İzlanda karşısına 3-0 yenilirken tepkilerin yöneldiği isim Arda Turan oldu. Tam da sosyal medyada bu konu konuşulurken Milli futbolcunun eski sevgilisi Aslıhan Doğan bir paylaşım yaptı.

Arda Turan’ın da forma giydiği Türkiye – İzlanda 2018 Dünya Kupası Eleme maçı, rakip takımın 3-0’lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Maç sonrası Aslıhan Doğan’ın Instagram’dan yaptığı paylaştım dikkat çekti.

Aslıhan’ın Instagram hikayesine yüklediği videoda Mustafa Ceceli, “Ey Tanrım bana 3 tane 3 de yetmez 5 tane ver ver…” sözlerinin yer aldığı “Yalnız Kullar” şarkısını söylüyor. Şarkıya tempo tutan Aslıhan’ın altta kahkahaları duyuluyor.

Arda Turan, 3. kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan için Instagram hesabından ” ‘Aslıhan Doğan’la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim…” mesajını yayınlamıştı.

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Arda TuranSevgilisiAslıhan Doğan
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