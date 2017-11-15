Arda'nın aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

BARCELONA'DA forma giyen Arda Turan, kardeşi Okan Turan'a 20 bin TL değerinde saat satın aldı.
Ağabeyinin jestini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Okan Turan, "Unutmaz kardeşini" notunu yazdı.
Turan, ağabeyinin adının ve soyadının baş harflerini de fotoğrafa eklemeyi unutmadı.
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