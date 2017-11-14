Arda Kural'ı bundan sonra ekranlarda göremeyeceğiz

STAR TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın ekibi Arda Kural ile röportaj yaptı. Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.
"POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORUM"
Meşhur olduğu dönemde Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çok başarılı olduğunu kendisinin kötü durumlara düştüğü sorulunca, Arda Kural "Ben popüler kültüre hizmet etmiyorum." diyerek yakışıklı oyuncuların popüler kültüre hizmet ettiğini ima etti.
"OYUNCULUĞU BIRAKTIM"
Oyunculuğu bıraktığını söyleyen Arda Kural senaristlik yapacağını söyledi.
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