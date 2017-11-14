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Arda Kural'ı bundan sonra ekranlarda göremeyeceğiz

Gençliğinde 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Arda Kural, psikolojisi bozulunca sokaklara düşmüştü. Kendini toplayan Kural, "Oyunculuğu bıraktım, sahte bir dünya." dedi

Arda Kural'ı bundan sonra ekranlarda göremeyeceğiz

Gençliğinde 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Arda Kural, psikolojisi bozulunca sokaklara düşmüştü. Kendini toplayan Kural, "Oyunculuğu bıraktım, sahte bir dünya." dedi

14 Kasım 2017 Salı 14:41
Arda Kural'ı bundan sonra ekranlarda göremeyeceğiz
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STAR TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın ekibi  Arda Kural ile röportaj yaptı. Kural, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

"POPÜLER KÜLTÜRE HİZMET ETMİYORUM"

Meşhur olduğu dönemde  Kenan İmirzalıoğlu ve  Kıvanç Tatlıtuğ'un çok başarılı olduğunu kendisinin kötü durumlara düştüğü sorulunca,  Arda Kural "Ben popüler kültüre hizmet etmiyorum." diyerek yakışıklı oyuncuların popüler kültüre hizmet ettiğini ima etti.

"OYUNCULUĞU BIRAKTIM"

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen  Arda Kural senaristlik yapacağını söyledi.

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