Arda fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Karısına ayağını yıkattı

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a ayaklarını yıkattığı fotoğrafı "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştı.

ALİŞAN'IN SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Daha önce türkücü Alişan'ın "Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" sözleri uzun süre sosyal medyada ve ünlüler dünyasında gündem olmuştu.

ARDA TURAN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Şimdi ise yıldız oyuncu Arda Turan'ın bu paylaşımı özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. Konuyla ilgili Arda Turan ve eşinden henüz bir açıklama gelmedi.

İşte Arda Turan'ın sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşımı: