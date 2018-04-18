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Aradığı şarkıyı sonunda buldu

'Mesela' şarkısıyla kış aylarına damga vuran Pınar Soykan, 2018 yazını yeni single’ı 'Yıkılmam' ile karşılıyor

Aradığı şarkıyı sonunda buldu

'Mesela' şarkısıyla kış aylarına damga vuran Pınar Soykan, 2018 yazını yeni single’ı 'Yıkılmam' ile karşılıyor

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:57
Aradığı şarkıyı sonunda buldu
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PINAR Soykan, geçtiğimiz ocak ayında kendi firması Soykan Prodüksiyon’dan çıkardığı 'Mesela' adlı single’la kış aylarına damga vurdu. Listelerde üst sıralara tırmanan 'Mesela', gece kulüplerinin favori şarkıları arasına girdi. 

'Mesela'nın yakaladığı büyük başarı üzerine sevenleri Pınar Soykan’dan yeni şarkılar talep etmeye başladı. Ünlü sanatçı da beklentileri karşılayacak bir single hazırlamak için hemen kolları sıvadı. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden de destek alan Soykan, iki ay boyunca yüzlerce besteyi titizlikle inceledi ve aradığı eseri buldu.

"BU YAZIN ŞARKISI OLACAK"

Yeni single’ı için söz ve müziği Kerem Güneş’e ait 'Yıkılmam'da karar kılan Pınar Soykan, çok beğendiği ve herkesten sır gibi sakladığı şarkının aranjesini Toylan Kaya’ya emanet etti. Single projesinin danışmanlığını Murat Alkan üstlendi.

Soykan, “Bu yazın şarkısı olacak” dediği parça için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek.

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Mesela şarkısıylaPınar Soykan
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