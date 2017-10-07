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Arabeskin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

Arabeskin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:59
Arabeskin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, hastaneye kaldırıldı!
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ARABESK ve fantezi müziğin sevilen ismi  Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği  KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 01.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak Yakın Doğu Hastanesi herhangi bir açıklama yapmazken ünlü sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE MİDE AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Cengiz Kurtoğlu, geçirdiği mide ameliyatı ile 7 ayda 41 kilo vermişti.

Kiloluyken şeker, tansiyon ve kolesterol gibi birçok hastalığın baş gösterdiğini belirten Kurtoğlu, "Ameliyat olmadan önce çok bilgi edindim. Sağlıklıyım ve mutluyum artık. 130 kilodan 89 kiloya düştüm. Eski elbiselerim de kime olursa onlar nasipleniyor. Eskileri daraltmak oldukça maliyetli olunca yeni kıyafetler aldım. 35 yıl o kiloları taşımışım" demişti.

"ACABA ÇIKABİLECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Ameliyat olmadan önce durumu ailesiyle görüştüğünü, ailesinin ameliyatı kabul etmediğini belirten Kurtoğlu, doktorun ikna etmesiyle ailesinin kabul ettiğini söylemişti. Önceleri bir tabak kuru fasulye ile 2 ekmek yediğini belirten Kurtoğlu, artık daha düzenli beslendiğini açıklamıştı. Kurtoğlu, "Hastaneye giderken herkesin aklına geldiği gibi benim de geldi. 'Acaba çıkabilecek miyim' diye düşündüm ama risk yoktu başarılı geçti" diyerek ameliyat sürecini anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengız KurtoğluKıbrısKKTC
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