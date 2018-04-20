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Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
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Apar topar nikahın nedeni belli oldu

Mart ayında 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la evlenen Arda Turan'ın apar topar evlenmesinin nedeni belli oldu. Aile arasında yapılan nikah töreninde Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı

Apar topar nikahın nedeni belli oldu

Mart ayında 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan'la evlenen Arda Turan'ın apar topar evlenmesinin nedeni belli oldu. Aile arasında yapılan nikah töreninde Aslıhan Doğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı

20 Nisan 2018 Cuma 10:12
Apar topar nikahın nedeni belli oldu
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11 Mart'ta bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Arda Turan'a evlenen Aslıhan Doğan'ın 13 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

APAR TOPAR EVLENMİŞLERDİ
Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Nikahın erken yapılmasının nedeni Aslıhan Doğan'ın yeni hamile olması olduğu iddia edildi.

DOKTOR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR
Aslıhan Turan, İstanbul Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip ediliyor.

"YENİ FİZYOTERAPİSTİM"
Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından dizindeki buza yardımcı olan eşi Aslıhan Doğan'ın fotoğrafını "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaşmıştı. Paylaşımı büyük tepkilere yol açan futbolcu yaptığı açıklamada, "Dizimdeki buza yardımcı olduğu için; Eşime yeni fizyoterapistim diyorum… Ayağım da buzlu kovada! Şaka, komiklik, eğlence hani… Baktığımızı ne zaman göremez olduk. Ne ayak yıkatması… Allah akıl fikir versin. Hatırlatma: Geçmiş olsun denir" demişti.
Arda'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Aslıhan'a ayaklarını yıkatıyor" şeklinde yorumlanan bu kare büyük yankı uyandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslıhan DoğanArda TuranNikah
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