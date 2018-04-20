Apar topar nikahın nedeni belli oldu

11 Mart'ta bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Arda Turan'a evlenen Aslıhan Doğan'ın 13 haftalık hamile olduğu iddia edildi.

APAR TOPAR EVLENMİŞLERDİ

Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti. Nikahın erken yapılmasının nedeni Aslıhan Doğan'ın yeni hamile olması olduğu iddia edildi.

DOKTOR TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Aslıhan Turan, İstanbul Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip ediliyor.

"YENİ FİZYOTERAPİSTİM"

Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından dizindeki buza yardımcı olan eşi Aslıhan Doğan'ın fotoğrafını "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaşmıştı. Paylaşımı büyük tepkilere yol açan futbolcu yaptığı açıklamada, "Dizimdeki buza yardımcı olduğu için; Eşime yeni fizyoterapistim diyorum… Ayağım da buzlu kovada! Şaka, komiklik, eğlence hani… Baktığımızı ne zaman göremez olduk. Ne ayak yıkatması… Allah akıl fikir versin. Hatırlatma: Geçmiş olsun denir" demişti.

Arda'nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve "Aslıhan'a ayaklarını yıkatıyor" şeklinde yorumlanan bu kare büyük yankı uyandırmıştı.