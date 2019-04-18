Apar topar hastaneye kaldırılmıştı, eşinden ilk açıklama geldi

ŞARKILARIYLA ve filmleriyle hafızalarda yer edinen usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a, göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede stent takıldı.Sevim Emre, sosyal medya hesabı Instagramdan eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu anjiyo olarak stent takıldığını duyurdu.

"ANJİYO YAPILDI, 3 STENT TAKILDI"

Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Sevim Emre, şunları söyledi: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil. İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde. Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum.

"BÜYÜK BADİRE ATLATTIK"

Şükürler Olsun Rabbime Sevenlerine yavrularına ve bana bağışladı anjio esnasında çok büyük bir badire atlattık Allah doktorlarımızdan razı olsun arayan soran tüm gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum."