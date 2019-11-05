Apar topar hastaneye kaldırılan Mali'nin ablasından ilk açıklama
İki beyin damarı tıkandığı gerekçesiyle yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in doktor olan kardeşi Yeşim Erbil, komedyenin beyninde kan akımının azaldığını ve şu anda doktor kontrolünde olduğunu söyledi.
KAÇIŞ sendromu rahatsızlığından dolayı 9 ay yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yeniden hastaneye kaldırıldı. Abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Yeşim Erbil, "Beyninde kan akımı azaldığı için yeniden hastaneye kaldırıldı." dedi. Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, komedyenin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yeşim Erbil, abisinin fotoğrafını "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah." notuyla paylaştı.
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5