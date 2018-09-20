Antik tiyatroda konser

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği konseri Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Büyüközer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Okan Yavuz, Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Toros, İlçe Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş'ta yerleşik yaşayan, tatil yapan yabancıların da aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi izledi.



Dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti'nin öğrencisi olan sanatçı Hakan Aysev, konserinde yabancı bestecilerin eserlerinin yanında pop, Türk sanat ve Türk halk müziği parçalarına yer verdi. Aysev 'Le Dona e Mobile', 'Ah Yalan Dünya', 'O Sole Mio', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Sagapo', 'Carmina Burana', 'Batsın Bu Dünya', 'Arap Saçı' ve 'Memleketim' gibi parçaları okudu.



Konser sonunda konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Okan Yavuz, "Antik kentlere dikkati çekmek, onların korunmasına katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığımız Antik Kent Konserleri kapsamında elimizi taşa değil, tarihe değdiğimiz bu antik tiyatroda çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Bu akşam burada tarihe yolculuk yaptık. Türk ve dünya müziğinin tınılarını, Akdeniz üzerinden komşumuz Meis Adası'na gönderdik. Sanatın gizemli etkisiyle kalplerimize dokunan sanatçımız Hakan Aysev ve orkestrasına teşekkür ediyoruz" dedi.



Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren de sanatçı Hakan Aysev'e bir plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.