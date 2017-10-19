Antalya’da yıldızlar geçidi yaşanacak

ÖNCELİKLİ hedefi; Türk sinemasını dünyaya tanıtmak, daha da güçlendirmek ve halkın festival ile bütünleşmesini sağlamak olan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneklerine sahip çıkmaya devam ediyor. Sinemanın kalbinin attığı festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kortejinde, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 21 Ekim’de gerçekleşecek kortejde bu yıl 100’e yakın yıldız Antalya halkıyla kucaklaşacak. Antalya Cam Piramit’ten başlayacak ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde son bulacak olan 5.7 kilometrelik kortejde, 20 klasik otomobil, 2 kortej tırı, 2 gezi otobüsü ve 4 adet festival temalı özel tasarımlı araç yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenen kortej, 2 saat süresince Antalya’da festival havası estirecek.