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Antalya’da yıldızlar geçidi yaşanacak

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yıldız yağmuru yaşanacak. Festivalin en önemli unsurlarından olan “geleneksel kortej” bu yıla özel olarak hazırlanan görkemli içeriğiyle büyük ses getirecek

Antalya’da yıldızlar geçidi yaşanacak

54. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yıldız yağmuru yaşanacak. Festivalin en önemli unsurlarından olan “geleneksel kortej” bu yıla özel olarak hazırlanan görkemli içeriğiyle büyük ses getirecek

19 Ekim 2017 Perşembe 23:26
Antalya’da yıldızlar geçidi yaşanacak
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ÖNCELİKLİ hedefi; Türk sinemasını dünyaya tanıtmak, daha da güçlendirmek ve halkın festival ile  bütünleşmesini sağlamak olan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneklerine sahip çıkmaya devam ediyor. Sinemanın kalbinin attığı festival, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel kortejinde, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının  birbirinden ünlü yıldızlarını Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor. 21 Ekim’de gerçekleşecek kortejde bu yıl 100’e yakın yıldız Antalya halkıyla kucaklaşacak. Antalya Cam Piramit’ten başlayacak ve Fevzi Çakmak Caddesi’nde son bulacak olan 5.7 kilometrelik kortejde, 20 klasik otomobil, 2 kortej tırı, 2 gezi otobüsü ve 4 adet festival temalı özel tasarımlı araç yer alacak. Festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenen kortej, 2 saat süresince Antalya’da festival havası estirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Antalya Film FestivaliGeleneksel Kortej
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