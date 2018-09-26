Antalya'ya yeni lezzet durağı

KONYAALTI ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde farklı bir konseptle Deniz Tuncay'ın aşçıbaşılığında hizmete giren 'Yemeklerin Efendisi Ferhat Usta'nın açılış kurdelesini, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek kesti. Ferhat Avcı, Deniz Tuncay ve Yasemen Soylu işletmeciliğini yaptığı restoranın mutfağındaki profesyonel aşçılar, çok çeşitli yöresel pilav, sulu yemek, et ızgara, pide çeşitleri, yöresel içecek ve tatlı hazırlayacak. İşletmecilerden Yasemen Soylu, içerisi ferah olan tesiste birinci kuralın hijyen ve güleryüz olduğunu, özverili, eğitimli 20 personelin görev yaptığını belirtti. Soylu, "Antalyalılara, şehrimizde tatil yaban yerli ve yabancı konuklarımıza 40 çeşit zeytinyağlı-etli kuru gıda, sebze ve et ızgara yemeklerimizle, çeşitli tür tatlılarımızla hizmet vereceğiz, yemeklerimizi paket servisimizle evlere, işyerlerine taşıyacağız" dedi.