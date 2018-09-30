Antalya Film Festivali açılışına görkemli tören

FESTİVALİN açılış töreni, Cam Piramit'te Nihan Günay ve Cem Öğretir'in sunumuyla gerçekleştirildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın müzik dinletisi sonrasında hayatını kaybeden beyaz perdenin ustaları anıldı.

Festival ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, törende, belediye olarak desteğe ihtiyaç duyan ailelere yardım ettiklerini, yollar, köprüler, parklar, kültür ve spor merkezleri yaparken kültür ve sanat etkinliklerini ihmal etmediklerini söyledi.

Sanatın, kültürün, şehirlerin ruhunu ve kimliğini oluşturduğunu dile getiren Türel, Antalya Film Festivali'nin de 55 yıllık geleneğiyle kentin ruhunun ve kimliğinin önemli parçası haline geldiğini kaydetti.

Sanal alemin saydam duvarlarının insanları görüntüde yakınlaştırırken gerçekte uzaklaştırdığına dikkati çeken Türel, "Sanal dünya aklımızın üstünü örtüyor. Sanat ve sinema, bu örtüyü kaldıran en önemli iletişim aracıdır. 55. festivalimiz insana odaklanarak aramızdaki duvarları, aklımızı örten örtüleri kaldırmaya çalışmaktadır. Farklı coğrafyadan yönetmenlerin göç, adalet, eşitlik ve barış temalı filmlerinin ortak noktası insana dokunmaktır." diye konuştu.

Türel, festivalin 55'inci yılında Türk sinemasını uluslararası yarışma ve Film Forum'la desteklemeye devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli bir hedefimiz Antalya'yı bir sinema endüstrisi merkezi yapmaktır. Sanatta yerellik ve evrensel olma tartışması çok uzun seneler önce yapılmıştır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz, Antalya gibi bir dünya şehrinin festivali de tabiidir ki evrensel boyutta olacaktır. Türkiye'nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikayeleri vardır. Biz binlerce yıllık tarihimizin büyük hikayelerinin filmlerini henüz yapmadık.

Dünya, halen Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Mevlana'yı, Atatürk'ü büyük filmlerle tanıyamadı. Antalya'nın binlerce yıllık hikayelerinin filmleri, Termessos'un, Perge'nin, Selçukluların filmleri henüz yapılmadı. Oysa bu filmleri yapmak bizim insanlık tarihine karşı borcumuzdur. İşte bunun için önümüzdeki yıldan itibaren 'Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri' ile festivalimizi bu yönde güçlendirmeye karar verdik."

"Filmlerimizin yaklaşık yüzde 50'si şimdiden Oscar'a aday gösterildi"

Festival Artistik Direktörü Mike Downey de bu yıl uluslararası yarışmanın küresel mükemmelliğin simgesi haline geldiğini söyledi.

Festivalde uluslararası ödüller kazanmış film yapımcıları ve yönetmenlerin bulunduğunu belirten Downey, "Filmlerimizin yaklaşık yüzde 50'si şimdiden Oscar'a aday gösterildi. Bölgesel olmaktan gururluyuz. Filmlerimizin yüzde 75'inden fazlası bölgesel. Lübnan'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, İran'dan, Rusya'dan, İtalya'dan, Kuzey Amerika'dan, Akdeniz ve Ortadoğu'dan filmlerimiz var." diye konuştu.

Bölgenin simgelerinin Akdeniz'in ortasında olduklarını hatırlattığını vurgulayan Downey, "55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde sinemada mükemmelliği kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Film Forum Direktörü Zeynep Atakan da forumun bu yıl 5'inci yılında olduğunu anımsatarak, "Çocuğumuz büyüdü." dedi.

Bu yıl foruma rekor başvuru yapıldığını dile getiren Atakan, 50 projenin aynı platformda sinema profesyonelleriyle tanışacağını kaydetti.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde sinema kariyerine İtalya'da başlayan, ilk filmi Hamam'la önce Türkiye ve İtalya'da, ardından yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi. Ödülünü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi'den alan Özpetek, Ferhadi ile tanışmasının önemli olduğunu belirterek, çift ödül aldığını kaydetti.

Festivale 21 yıl önce "Hamam" filmi ile katıldığını söyleyen Özpetek, "O zaman sadece Türk filmleri vardı. En iyi yönetmen ve film ödülünü almıştım. Kariyerim buradan başladı." dedi.

Fransız aktör Vincent Cassel de "Onur Ödülü"nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan aldı.

Cassel, uzun zamandan sonra aldığı ilk ödül olduğunu ifade ederek, "Çok teşekkür ederim, burada olmaktan çok memnunum. Bu davetten dolayı çok keyif aldım." diye konuştu.

Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr da "Onur Ödülü"nü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den aldı.

Tarr, 40 yıldan fazla zamandan beri işi yaptığını, filmlerinde insanların arzularını nasıl kaybettiklerini, nelerden keyif aldıklarını, bunları nasıl kaybettiklerini anlatmaya çalıştığını dile getirerek, "Hayat çok karmaşık ve zor. Konuşmak zor. Film, sadece resimler, insan gözleri, yüzleri, derin duygular. Ben biraz duygulandım, çok teşekkür ederim." dedi.

"Her Şey Çok Güzel Olacak" filmiyle dikkatleri çeken ve Türk sinemasının ustalarıyla çalışan başarılı yönetmen Ömer Vargı'ya da "Onur Ödülü"nü festival jüri üyesi Tuba Ünsal verdi.

Ödül aldığı için gururlandığını anlatan Vargı, "Kendimi yönetmenden çok filmci olarak gördüm. Yapımcı olarak adlandırmadım. Yanında çalıştığım, benden büyük filmciler adına, Şerif Gören adına, yan yana çalıştığımız filmciler adına, yanımda çalışan bütün filmciler adına alıyorum. Layık görenlere teşekkür ederim." görüşünü paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 07:39