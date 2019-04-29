Antalya'da Yonca Lodi rüzgarı

ANTALYA Starlight Resort Otel'de gerçekleştirilen etkinliğin kapanış gecesinde sahneye çıkan Yonca Lodi, "Bugün ayrıca tüm veteriner hekimlerin Veterinerler Günü'nü de kutlamak istiyorum. Kedim yeni doğum yaptı. Bu yüzden farklı bir heyecan ve mutluluk yaşıyorum. Sürekli veterinerimizi arayıp bilgi alıyorum. O benim ikinci evladım. Oğlum neyse kedim de o. Hayvanlara zarar veren insanların psikolojisini hiç anlayamıyorum biliyor musunuz? Nasıl bir ruh halidir? Hayvanları sevmeyen insanları nasıl sevebilir? Dünyayı güzelleştiren bu güzel varlıklara vahşice ve zalimce yaklaşanları, eziyet edenleri şiddetle kınıyorum. Bir süredir gündemde olan kapsamlı hayvan hakları yasasının da bir an önce hayata geçirilerek yasalaşmasını diliyorum" sözleriyle, uzun süre alkışlanan bir açıklamayla sahnesinin startını verdi.

Seslendirdiği şarkılarla etkinlik alanını dolduran misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan ünlü şarkıcı, performansı ile tüm davetlilerden tam not aldı. İki saat süren programının son bölümünde hareketli şarkılarla ritmi yükseltip coşkuyu arttıran Yonca Lodi, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.