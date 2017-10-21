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Antalya'da yıldızlar geçidi

Antalya'da düzenlenen 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Türk sanatçılar kente geldi

Antalya'da yıldızlar geçidi

Antalya'da düzenlenen 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Türk sanatçılar kente geldi

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:58
Antalya'da yıldızlar geçidi
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ANTALYA'DA düzenlenen 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nin açılış törenine katılacak Türk sanatçılar kente geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılacak Türk sanatçılar sabah saatlerinde İstanbul'dan özel uçakla kente geldi. Sanatçılar, festival ekibi tarafından karşılandı. İç hatlar gelen yolcu kapısından giriş yapan oyuncular arasında Murat Cemcir, Necati Şaşmaz, Necla Nazır ve Suzan Avcı da yer aldı. Dereceli gözlüğünün üstüne güneş gözlüğü taktığı görülen Necla Nazır, uzun yıllar festival için Antalya'ya gelmediğini söyledi. Nazır, "Beni Onur Ödülü'ne layık görmüşler. O yüzden buradayım" dedi.

NECLA NAZIR: ULUSAL BÖLÜMÜN KALDIRILDIĞINDAN HABERİM YOK

Festivalin bu yıl ulusal bölümün kaldırılıp, sadece uluslararası kategoride devam edilmesi konusunda görüşlerinin sorulması üzerine Nazır, "Ulusal kategorinin kaldırıldığından hiç haberim yoktu. Keşke olmasaydı, niye kaldırıldı? Niye böyle bir karar aldılar acaba? Üzüldüm. Keşke devam etse, düzelir. Bunu da bir imtihan olarak kabul edelim, umarım en kısa zamanda düzelir" diye konuştu.

"SANIRIM BU ANTALYA'YA SON GELİŞİM OLUR"

Onur Ödülü alacak sanatçılardan Suzan Avcı ise, ödülü festivalin son günü alacağını bildiğini söyledi. Ödüllerin bu akşam verileceğini havalimanında gazetecilerden öğrenen Avcı, "Ödülümü alır dönerim ben de. Şükür bugünlere, bunu gördüğüme sevindim. Çok geldik gittik Antalya'ya ama sanırım bu son olur. Allah izin verirse yine geliriz" ifadelerini kullandı.

TANINMAMAK İÇİN

Antalya'ya gelen sanatçılar arasında yer alan Murat Cemcir'in tanınmamak için şapka ve gözlük taktığı görüldü. Cemcir, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca havalimanından ayrıldı. Diğer sanatçıların aksine CIP kapısından çıkış yapan Necati Şaşmaz da ekibiyle otele geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Film Festivali
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