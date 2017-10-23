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Antalya'da Polat'a izleyici şoku! Salon bomboş kaldı, sinirlenip gitti

"Kurtlar Vadisi Vatan" filmi izleyiciden umduğunu bulamadı. Ücretsiz olmasına rağmen izleyici gelmeyince, filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz salonu terk etti

Antalya'da Polat'a izleyici şoku! Salon bomboş kaldı, sinirlenip gitti

"Kurtlar Vadisi Vatan" filmi izleyiciden umduğunu bulamadı. Ücretsiz olmasına rağmen izleyici gelmeyince, filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz salonu terk etti

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:49
Antalya'da Polat'a izleyici şoku! Salon bomboş kaldı, sinirlenip gitti
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BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası  Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen ' Kurtlar Vadisi Vatan' filmi, ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi. Filmin başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısı  Necati Şaşmaz, umduğu ilgiyi bulamayınca salonu terk etti.

UMDUĞU İLGİYİ BULAMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği  Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti. Özel gösterimler kapsamında ' Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu.  Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film,  Antalya'da ilgi görmedi.

SALONU TERK ETTİ

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı  Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine  AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadıı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı.  Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.

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Antalya Büyükşehir BelediyesiMenderes M. Tevfik TürelAtatürk Kültür MerkeziKurtlar Vadisi PusuMilletvekili Türel
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