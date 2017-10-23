Antalya'da Polat'a izleyici şoku! Salon bomboş kaldı, sinirlenip gitti

BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen ' Kurtlar Vadisi Vatan' filmi, ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi. Filmin başrol oyuncusu, senaristi ve yapımcısı Necati Şaşmaz, umduğu ilgiyi bulamayınca salonu terk etti.

UMDUĞU İLGİYİ BULAMADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti. Özel gösterimler kapsamında ' Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi.

SALONU TERK ETTİ

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti. Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadıı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.