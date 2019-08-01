Antalya'da konser verecek Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek 7 bin, locadan dinlemek 300 bin lira!

SAHNEDE 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro’ya yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.

Loca fiyatı 50 bin Euro’ya yükseldi

Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin Euro olan daha sonra 25 bin Euro’ya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin Euro’yu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.

150 kişilik ekip görev alacak

Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi. Bir otel yetkilisi hazırlıkların çok güzel gittiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek muhteşem bir konser olacağını dile getirdi. Daha önce çok sayıda konser yapıldığını hatırlatan yetkili, özellikle Lopez’in diğer isimler arasında öne çıkacağını söyledi. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini aktaran yetkili, “Aslında süreç hiç kolay değil, Jennifer Lopez gibi bir sanatçıyı Türkiye’ye getirebilmek, ikna edebilmek belli bir süre alıyor. Önceden öncü bir ekip geldi tesisimizi görüp bizimle tanıştılar, sahnemizi gördüler ve istedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Uzun bir süreç sonrası artık son dönemece geldik, son detayları bitirip 6 Ağustos’ta da çok güzel, eğlenceli ve müthiş bir ışık ve ses gösterisi ile bir konser bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Villasına çocuk kulübü hazırlanacak

Çocuklarıyla birlikte gelecek olan jlo ve ekibini en iyi şekilde ağırlamaya hedeflediklerini belirten otel yetkilisi, Lopez için, G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kaldığı kurşun geçirmez camlı Crown Villa hazırlandığını belirterek, “Çocukları ile birlikte geleceği için çocuklara yönelik de ciddi hazırlığımız var. Tesisimiz büyük çocuk kulübü olan bir tesis, Tabiri caizse odasına yeni bir çocuk kulübü yapıyoruz diyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

"İki düzine tamamen beyaz gül talep etti"

Şarkıcının özel istek ve talepleri de merak konusu. Genel olarak bakıldığında uzun bir liste ama mütevazi taleplerin olduğunu dile getiren yetkili, “Sanatçımız için özel talepler geldi, özellikle kremalı ve çok acılı yiyecekleri çok sevmediği gibi noktalar belirtildi. Bunu tüm mutfak ekibimizle paylaştık ve hazırlıklarımızı yaptık. Türk mutfağını da güzel örnekleri ile tanıtacağımız bir arka plan hazırlığımız var” diye konuştu.Jlo kulisi için de her zaman olduğu gibi beyaz rengi tercih etti. Kulis masa, sandalye ve tüm dekor eşyalarıyla tamamen beyaza bürünecek. Yetkili, “Ayrıca iki düzine tamamen beyaz gül talebi var, gülleri Isparta’dan getirmeyi düşünüyoruz” dedi.