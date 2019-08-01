Antalya'da Kıvanç Tatlıtuğ caretta carettaları denize taşıdı, Prof. Dr. Yakup Kaska uyardı!

HÜRRİYET gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecinin uzman yardımı ile yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, ''30 yıldır bu konuya emek veriyorum. Ama hiçbir bilgisi olmayan kişiler nesli tükenme tehlikesi yaşayan canlıların yaşam döngüsünü bozuyor. Herkes kumsala gidip caretta caretta yuvası kazmaya başlıyor. Sonuç ise hüsran oluyor'' diye konuştu.

KAN KOKUSU KAYBOLUYOR

Caretta carettaların denize ulaşma sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Kaska, şöyle devam etti:

''Yavrular denize doğru sürünürken vücutlarındaki yumurta sarısı bağından kurtuluyor, kan ve besin kokusunu kaybediyor. Bu sayede balıklara yem olma riskini minimum düzeye indiriyorlar. Ayrıca kasları çalıştığı için tıpkı bir sporcu gibi uzun yüzüş deneyimine hazırlanıyorlar.

Çok daha önemlisi sürünme esnasında doğdukları kumsalı zihinlerine kazıyorlar. Yumurtlama döneminde de doğdukları kumsala geri dönebiliyorlar. Ama siz onları elinizle, kovayla denize taşırsanız onları balıklara yem yaparsınız. Yaşam şanslarını büyük ölçüde yok edersiniz. Lütfen bu anlayıştan vazgeçilsin. Biz bu konuda harekete geçtik. Toplumdan da duyarlılık bekliyoruz.''