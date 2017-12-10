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Annesi korku içinde yaşıyor, o tangalı bikinisiyle şov yapıyor

Lionel Richie, kızı Sofia'nın cinsel ilişki bağımlısı sevgilisi olduğu için endişelendiğini söyledi. Sofia ise annesinin sözlerine kulak asmadan tangalı bikinisiyle şov yaptı

Annesi korku içinde yaşıyor, o tangalı bikinisiyle şov yapıyor

Lionel Richie, kızı Sofia'nın cinsel ilişki bağımlısı sevgilisi olduğu için endişelendiğini söyledi. Sofia ise annesinin sözlerine kulak asmadan tangalı bikinisiyle şov yaptı

10 Aralık 2017 Pazar 12:55
Annesi korku içinde yaşıyor, o tangalı bikinisiyle şov yapıyor
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ABD'Lİ şarkıcı Lionel Richie'nin kızı Sofia Richie, Kardashian ailesinin cinsel ilişki bağımlısı eski damadı Scott Disick ile ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Miami sahilinde yalnız görüntülenen Sofia, "kızım cinsel ilişki bağımlısının eline düştü, korkuyorum" diyen annesinin sözlerini umursamadan denizin tadını çıkarttı.

BEYAZ TANGA BİKİNİSİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Annesinin "Kızım cinsel ilişki bağımlısına aşık oldu, korkuyorum" açıklamalarından sonra gözlerin üzerine döndüğün 19 yaşındaki Sofia Richie, sahillerde beyaz tanga bikinisiyle boy gösterdi. Richie, bir süre kumsalda yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardıktan sonra jet skiye binerek denizin keyfini sürdü. Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmeyen 19 yaşındaki Sofia Richie, giydiği bikinisiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

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MiamiAmerika Birleşik DevletleriLionel RichieCinsellikMagazin
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