Annesi korku içinde yaşıyor, o tangalı bikinisiyle şov yapıyor

Annesinin "Kızım cinsel ilişki bağımlısına aşık oldu, korkuyorum" açıklamalarından sonra gözlerin üzerine döndüğün 19 yaşındaki Sofia Richie, sahillerde beyaz tanga bikinisiyle boy gösterdi. Richie, bir süre kumsalda yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardıktan sonra jet skiye binerek denizin keyfini sürdü. Kusursuz fiziğini sergilemekten çekinmeyen 19 yaşındaki Sofia Richie, giydiği bikinisiyle dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı.

ABD'Lİ şarkıcı Lionel Richie 'nin kızı Sofia Richie, Kardashian ailesinin cinsel ilişki bağımlısı eski damadı Scott Disick ile ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Miami sahilinde yalnız görüntülenen Sofia, "kızım cinsel ilişki bağımlısının eline düştü, korkuyorum" diyen annesinin sözlerini umursamadan denizin tadını çıkarttı.

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